У «МЮ» из-за ФФП не будет даже аренд зимой. Летом хотят форварда: тен Хагу нравится Бробби из «Аякса», клуб следит за Тоуни

Трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно не изменятся даже после того, как Антони Марсьяль выбыл на 10 недель.
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