Appeals Court Seems Skeptical Of New York Civil Fraud Suit Against Trump Authored by Sam Dorman via The Epoch Times (emphasis ours), Appeals judges in New York fielded multiple questions to the New York Attorney General’s Office on Sept.
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