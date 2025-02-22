Рябков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа

По словам дипломата, она находится на начальной стадии.facebook.com/MIDRussiaПодготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа началась, для ее проведения нужна интенсивная работа.
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