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Что SHAMAN подарил Мизулиной на свадьбу: ответ удивит – ни бриллиантов, ни миллионов

SHAMAN заявил, что подарил Мизулиной на свадьбу любовь! Пара счастлива вместе.SHAMAN раскрыл, какой подарок преподнес Екатерине Мизулиной на свадьбу, и его ответ оказался максимально далеким от привычных для мира шоу-бизнеса роскошных украшений и дорогих сюрпризов.

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