Что SHAMAN подарил Мизулиной на свадьбу: ответ удивит – ни бриллиантов, ни миллионов

SHAMAN заявил, что подарил Мизулиной на свадьбу любовь! Пара счастлива вместе.SHAMAN раскрыл, какой подарок преподнес Екатерине Мизулиной на свадьбу, и его ответ оказался максимально далеким от привычных для мира шоу-бизнеса роскошных украшений и дорогих сюрпризов.