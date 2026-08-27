Что SHAMAN подарил Мизулиной на свадьбу: ответ удивит – ни бриллиантов, ни миллионов

SHAMAN заявил, что подарил Мизулиной на свадьбу любовь! Пара счастлива вместе.SHAMAN раскрыл, какой подарок преподнес Екатерине Мизулиной на свадьбу, и его ответ оказался максимально далеким от привычных для мира шоу-бизнеса роскошных украшений и дорогих сюрпризов.
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