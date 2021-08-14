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В США неожиданно снизился индекс потребительских настроений

В США неожиданно снизился индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе текущего года упал, по предварительной оценке, до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта.

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