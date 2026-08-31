Павленко рассказала, когда ялтинцы получат компенсации за отключения света

Деньги за отсутствие электроэнергии более 48 часов будут выплачены лбдям до конца года. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
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