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Крымская газета

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Павленко рассказала, когда ялтинцы получат компенсации за отключения света

Павленко рассказала, когда ялтинцы получат компенсации за отключения света

Деньги за отсутствие электроэнергии более 48 часов будут выплачены лбдям до конца года. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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