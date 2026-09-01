Ирина Роднина: «В ISU есть свои положения о допуске, и особенно это касается спортсменов, которые представляют клубы силовых структур – «Динамо» и ЦСКА»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, почему Международный союз конькобежцев (ISU) не выдает нейтральные статусы некоторым фигуристам.
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