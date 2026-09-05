«Надежда нации» с дубайским билетом в один конец: как бывший министр связи и массовых коммуникаций обманул 8000 россиян

История Николая Никифорова — это яркий пример того, как быстро может измениться судьба человека, который когда-то подавался как символ обновления и «надежда нации».
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естественно,был членом ЕР.Тех,на которых клейма негде ставить от воровства,измен и предательства.Тех,кто четверть века ведут страну в пропасть,и при этом врут о благоденствии,которого ещё никогда не было( для отдельных тварей во главе этого мерзкого образования).А сколько их,внаглую ушедших от суда,типа чубайса? Думайте,люди,за кого вас призывают голосовать.
Такие новости уже не удивляют, они стали нашей повседневной рутиной. Кто-то успел сбежать, кого-то поймали, даже слегка наказали..., но не больно, только, чтобы"электорат"успокоился. А о ком-то поговорили и забыли.