На похоронах Елены Ивашиной из «Битвы экстрасенсов» устроили скандал

Ведьма-таролог Елена Ивашина умерла из-за инсульта, что стало шоком для многих звезд шоу «Битва экстрасенсов», которые дружили с ней.
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