Новак призвал заранее определять необходимые объёмы импорта топлива

Правительство переходит от реактивной борьбы с топливными кризисами к превентивному планированию. На совещании с профильными ведомствами вице-премьер Александр Новак поставил задачу заранее рассчитывать необходимые объемы импорта нефтепродуктов, чтобы покрывать внутренний спрос без рыночных шоков.
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