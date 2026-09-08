Новак призвал заранее определять необходимые объёмы импорта топлива

Правительство переходит от реактивной борьбы с топливными кризисами к превентивному планированию. На совещании с профильными ведомствами вице-премьер Александр Новак поставил задачу заранее рассчитывать необходимые объемы импорта нефтепродуктов, чтобы покрывать внутренний спрос без рыночных шоков.