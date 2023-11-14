Организатор убийства Политковской досрочно вышел из колонии

Хаджикурбанов должен был выйти на свободу в 2034 году.фото: Агентство «Москва»--> Осуждённый за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись в зону проведения спецоперации.