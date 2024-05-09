Как себя вести при возникновении аллергической реакция на укус мошки

Активизация мошек (период их активного размножения) приходится на май и длится около трёх недель. Уберечься от нашествия мошек невозможно даже жителям мегаполисов, так что совет «не ходить в лес», как в случае с клещами, здесь не сработает.
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