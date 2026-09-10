Астраханец в 79 лет побеждает в легкоатлетических забегах

Житель Камызяка Петр Иванович Корнейко – гордость района. В свои 79 лет он в отличной форме, участвует в спортивных мероприятиях и берет призовые места.
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