Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия

Не секрет, что некоторые российские граждане, имеющие на родине проблемы с законом, уезжают за границу и чаще всего в западные страны, где им с радостью предоставляют убежище.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Ждём только оружие»: Зеленский пообещал остановить наступление российский армии и «перехватить инициативу» на фронте
- Нанесены удары по объектам киевского режима в Черноморске, Белгороде-Днестровском и Овидиополе
- Украинский депутат заявил о том, что на воплощение идеи возврата к границам 1991 года уйдут «десятилетия»
Свежие комментарии