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Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия

Российская генпрокуратура назвала страны, где чаще всего россияне скрываются от правосудия

Не секрет, что некоторые российские граждане, имеющие на родине проблемы с законом, уезжают за границу и чаще всего в западные страны, где им с радостью предоставляют убежище.

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