⛈ Дожди накроют Крым в ближайшие дни 14 сентября и ночью 15 сентября в республике ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по РК.