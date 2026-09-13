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test mazurok

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⛈ Дожди накроют Крым в ближайшие дни

⛈ Дожди накроют Крым в ближайшие дни 14 сентября и ночью 15 сентября в республике ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, а также усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, предупредили в ГУ МЧС России по РК.

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