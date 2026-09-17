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Авторадио

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В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщили власти столицы.

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