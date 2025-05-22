Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • вера курьянова (гончарова)
    Этой семье надо добровольно уехать из страны, где этот подонок уничтожил 140 человек, им тут не будет нормальной жизн...Это уже не дерзос...
  • Лев Большаков
    За такой безпредел нужно лишать гражданства и высылать всю семью без права на повторный в'езд. А покровителей из влас...Врач бросился их ...
  • Виктор Шилин
    В СССР за меньшее расстреливали. ВВП одумайся, верни вышку за гос. измену, терроризм и коррупцию. Народ просит!"Всех пока посади...

Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

Серьёзно или всё-таки ирония? Сотрудник «Соловьёв Live» предложил отмену пенсий как решение демографической проблемы

Аргументы недели Шоковая терапия как решение проблемы демографии? Разбор полемики вокруг заявления телеведущего программы «Соловьёв Live» с Сергеем Марданом, где он предложил отменить пенсии для решения проблемы низкой рождаемости в России.

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