Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился сведениями о том, что в рамках ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения подразделения сумели провести операцию по ликвидации средств РЭП нацистских формирований киевского режима.