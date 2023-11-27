ВС РФ поразили станцию РЭБ «Буковель-АД» и блиндаж ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился сведениями о том, что в рамках ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения подразделения сумели провести операцию по ликвидации средств РЭП нацистских формирований киевского режима.
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