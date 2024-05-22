Йеллен призвала США и Европу совместно реагировать на избыточные промышленные мощности Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник во Франкфурте, что Соединенным Штатам и Европе необходимо реагировать на промышленную политику Китая «стратегическим и совместным образом», чтобы сохранить жизнеспособность производителей по обе стороны Атлантики.