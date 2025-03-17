Хасан Диаб: "Китай является уважаемой во всем мире глобальной силой"

"Китай не только принес процветание своему народу, но и способствовал прогрессу всего мира. Несомненно, он добился замечательных успехов во многих областях, включая экономику, науку и высшее образование - предмет, который меня особенно беспокоит.
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