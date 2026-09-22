Как голосовали на выборах в Госдуму за заместителей Председателя ГД восьмого созыва

Наибольшую поддержку на выборах в Госдуму девятого созыва среди заместителей Председателя ГД, избиравшихся по одномандатным округам, получает Алексей Гордеев — по предварительным данным ЦИК, он набирает 84,76 % на выборах по Павловскому одномандатному округу № 92 в Воронежской области.
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