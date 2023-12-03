Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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6 лет получил мигрант, который насмерть ногами забил женщину в Петербурге за отказ познакомиться

6 лет получил мигрант, который насмерть ногами забил женщину в Петербурге за отказ познакомиться

Мигрант, который в ноябре 2022 года насмерть ногами забил женщину в Петербурге на автобусной остановке, получил всего 6 лет.

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Комментарии
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Александр Рожков
И при такой .... хреноте мы хотим кого то победить?
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14 час.

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