Новый троллейбусный маршрут появится на левом берегу Новосибирска

Троллейбусный маршрут № 35 запустят от площади Карла Маркса до остановки «Криводановский карьер». По информации СМИ, новый троллейбусный маршрут № 35 «Метро Площадь Маркса» – «Криводановский карьер» появится на левом берегу Новосибирска с 4 декабря.
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