В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей с родителями

С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, которые совершают их дети в видеоиграх.
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