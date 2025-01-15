В Госдуме предложили обязать игровые платформы согласовывать покупки детей с родителями

С такой инициативой выступил вице-спикер ГД Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, которые совершают их дети в видеоиграх.