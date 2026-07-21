Реактивный БПЛА «Герань-4» нанёс удар по зданию ТЦК в Чернигове Российский ударный беспилотник «Герань-4» нанёс точный удар по зданию райо.
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Реактивный БПЛА «Герань-4» нанёс удар по зданию ТЦК в Чернигове Российский ударный беспилотник «Герань-4» нанёс точный удар по зданию райо.
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