Asus 'Turbo Game Mode' появилась на материнских платах AM5

Компания Asus выпустила новое обновление BIOS для некоторых материнских плат AMD, в котором появился режим «Turbo Game Mode», предназначенный для оптимизации игровой производительности ряда процессоров Ryzen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии