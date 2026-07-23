Экономист Зубец: Европа свернет поддержку Украины из-за войны в Иране

Новый пакет санкций ЕС, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не будет столь эффективным, как того хотят в Брюсселе, поскольку Европа вскоре столкнется с последствиями кризиса на Ближнем Востоке из-за перебоев в поставках топлива.
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