Экономист Зубец: Европа свернет поддержку Украины из-за войны в Иране

Новый пакет санкций ЕС, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не будет столь эффективным, как того хотят в Брюсселе, поскольку Европа вскоре столкнется с последствиями кризиса на Ближнем Востоке из-за перебоев в поставках топлива.