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Газета.ру

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Экономист Зубец: Европа свернет поддержку Украины из-за войны в Иране

Экономист Зубец: Европа свернет поддержку Украины из-за войны в Иране

Новый пакет санкций ЕС, о котором заявила глава евродипломатии Кая Каллас, не будет столь эффективным, как того хотят в Брюсселе, поскольку Европа вскоре столкнется с последствиями кризиса на Ближнем Востоке из-за перебоев в поставках топлива.

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