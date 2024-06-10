Диета и гормональные механизмы

Ограничение калорийности питания вызывает изменения уровня ряда гормонов и нейромедиаторов Чем ниже процент жира в организме, тем быстрее запускается вся цепочка (показанный процесс сделан широкими мазками, для общего понимания): - падает уровень гормона, стимулирующего образование и секрецию гормонов щитовидной железы, лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона (ТТГ, ЛГ и ФСГ соответственно) --> 🔥 Срочная новость: Госпитализирована с кровотечением: неизлечимо больная Терехова находится под контролем врачей- снижается уровень гормонов щитовидной железы и тестостерона (эстрогена) --> - cнижается уровень фактора, высвобождающего гормон роста (соматокринин) --> - происходит негативное воздействие на секрецию гормона роста --> - снижается активность симпатической нервной системы, что, вместе с падением уровня гормонов щитовидной железы, значительно снижает скорость метаболизма --> ⚡ Мужчинам старше 50 лет указали на главных врагов хорошей эрекции- уровень кортизола поднимается, усиливаются голод и аппетит; - происходят изменения уровней лептина, грелина, пептида YY, кортиколиберина (кортикотропин-рилизинг-гормон) (и ряда других гормонов) --> - падает лептин (меньше жира в клетке, меньше вырабатывается лептина), падает дофамин (отвечает за удовольствие) --> - вырабатывается нейропептид Y (который вырабатывается в условиях голода, т.