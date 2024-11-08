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Не откажет никогда. История Zippo

Не откажет никогда. История Zippo

В 1933 году была выпущена первая серийная зажигалка Zippo. За долгие годы существования бренда было продано более полумиллиона зажигалок, а Zippo стала таким же узнаваемым американским символом, как мотоциклы Harley-Davidson, гамбургеры и Levi’s.

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