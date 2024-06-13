ОПГ и убийства: новый эпизод сериала "Расплата" выходит в Wink

Бандитизм, грабежи, работа ОПГ и убийства - все это сейчас эхом из 90-х доносится до наших дней. Спустя несколько лет суд приговорил криминального авторитета Олега "Шишкана" к пожизненному сроку за серию громких преступлений.
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