Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотники боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Запад" по уничтожению дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации.
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