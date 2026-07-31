В новом эпидсезоне россиян будут прививать от свиного и гонконгского гриппа

В новом эпидемическом сезоне россиян будут бесплатно прививать обновленной вакциной от гриппа. В нее включили вирусы свиного, гонконгского гриппа и гриппа B Victoria, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
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