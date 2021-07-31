В Тюмени открыт новый парк "Айвазовский" со спортивной площадкой

За расслабление в парке, размещенном в жилом районе «Айвазовский», отвечают водные объекты – канал с подсветкой, сухой фонтан, а также лабиринт с тактильными дорожками из разных материалов, деревья, кустарники, искусственные холмы и зона отдыха.