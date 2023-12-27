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“Мы с Ольгой как настоящие друзья, хлеба горбушку — и ту пополам. Коньяк по утрам только вместе”, – Губерниев посмеялся над Бузовой

“Мы с Ольгой как настоящие друзья, хлеба горбушку — и ту пополам. Коньяк по утрам только вместе”, – Губерниев посмеялся над Бузовой

Громкая ссора между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым разразилась в 2021 году. Однако, несмотря на это, коллеги уже примирились и не раз демонстрировали свою дружбу публично.

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