Солист "Би-2" попросил не называть коллектив российским.Лёва Би-2 (Егор Бортник*) попросил не называть его коллектив российским: по его словам, теперь это «израильско-молдавская группа».
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