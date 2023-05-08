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Картина «Вызов» снова возглавила кинопрокат России и СНГ

Картина «Вызов» снова возглавила кинопрокат России и СНГ

Российский фильм «Вызов» продолжает бить рекорды в отечественном прокате и СНГ. За минувший уик-энд картина собрала 212 миллионов рублей, говорится в отчете на портале Kinobusiness.

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