Pentagon Crowdsources 'Creative, Unconventional' Ideas To Pressure Iran President Trump's weekend somewhat comical, hyperbolic, or even absurd proclamation that he was planning an attack on Iran which would have been "the biggest attack since World War II" and could have been "disastrous" for Iran - before being called off - is raising serious questions.
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