На барахолках никогда не знаешь, что ждет на полках: пыльная шкатулка с чьими-то тайнами, старенькая игрушка напоминающая о детстве, или вещица которая окажется чем-то более стоящим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым