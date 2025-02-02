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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом в...

В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом в...

В правительстве РФ пообещали запустить спутники, чтобы покрыть интернетом всю странуВ 2026 году планируется запуск четырех спутников связи , которые обеспечат доступ к скоростному интернету на всей территории РФ, включая Арктику.

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