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После съезда Компартии богатые китайцы избавляются от люксовой недвижимости в КНР

После съезда Компартии богатые китайцы избавляются от люксовой недвижимости в КНР

Политика «нулевого ковида» и решения съезда КПК обрушили цены на недвижимость в Шанхае на 40%.Как сообщают тайваньские СМИ, большое число богатых жителей КНР и Тайваня спешно избавляются от люксовой недвижимости и активов в материковом Китае.

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