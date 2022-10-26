После съезда Компартии богатые китайцы избавляются от люксовой недвижимости в КНР

Политика «нулевого ковида» и решения съезда КПК обрушили цены на недвижимость в Шанхае на 40%.Как сообщают тайваньские СМИ, большое число богатых жителей КНР и Тайваня спешно избавляются от люксовой недвижимости и активов в материковом Китае.