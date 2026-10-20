Руководитель группы социально-политических исследований США Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Александра Войтоловская выразила мнение, что перспективы республиканцев в палате представителей конгресса США практически нулевые.
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