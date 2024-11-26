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5 необычных рецептов, которые помогут накормить даже малоежку

5 необычных рецептов, которые помогут накормить даже малоежку

Рецепты от блогера и мамы двоих детей Саши Кабаевой фото: Getty ImagesЧтобы накормить ребенка, вам приходится применять хитрые приемы и устраивать целый спектакль? Популярный блогер и мама Саша Кабаева знает, как это сделать, не прибегая к особым ухищрениям.

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