5 необычных рецептов, которые помогут накормить даже малоежку

Рецепты от блогера и мамы двоих детей Саши Кабаевой фото: Getty ImagesЧтобы накормить ребенка, вам приходится применять хитрые приемы и устраивать целый спектакль? Популярный блогер и мама Саша Кабаева знает, как это сделать, не прибегая к особым ухищрениям.