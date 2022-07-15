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«Нэшвилл» подписал вратаря Ланкинена (на год и 1,5 млн долларов) и лучшего бомбардира фарма «Колорадо» Шервуда

«Нэшвилл» подписал вратаря Кевина Ланкинена на год и 1,5 млн долларов. В минувшем сезоне 27-летний финн выступал за «Чикаго» и сыграл 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ (89,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,50).

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