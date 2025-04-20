Образы святых появились на каждом этаже: Чудо в военном госпитале, которое невозможно забыть

Многие люди скептически относятся к чудесам, так как никогда не сталкивались с ними в своей жизни. Однако они действительно существуют.
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