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Биолог Ларионов рассказал, почему осенью кроты заметнее на дачах

Биолог Ларионов рассказал, почему осенью кроты заметнее на дачах

Осенью кроты могут чаще появляться у поверхности из-за перемещения дождевых червей во влажной почве. Профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов посоветовал защищать ценные зоны участка физическими барьерами, сообщает RT .

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