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Свищев: родители могут вернуть через ФНС до 14,3 тысячи рублей за платные кружки

Свищев: родители могут вернуть через ФНС до 14,3 тысячи рублей за платные кружки

В России предоставляется налоговый вычет на платные детские кружки и секции. Ежегодно родители могут возвращать, обратившись в Федеральную налоговую службу, до 14,3 тысячи рублей.

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