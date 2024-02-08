NYT: оставшиеся без помощи США бойцы ВСУ стали чаще дезертировать

Украинские военнослужащие стали чаще дезертировать на фоне прекращения поддержки со стороны США. На это обратил внимание капитан ВСУ, член разведывательного подразделения с помощью дронов Олег Войцеховский.
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