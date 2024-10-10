❗️Многоэтажки не пострадали от пожара на нефтебазе в Феодосии «Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу.
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❗️Многоэтажки не пострадали от пожара на нефтебазе в Феодосии «Комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу.