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В Нижнем Новгороде работают 23 камеры на ближний свет: список адресов

В Нижнем Новгороде работают 23 камеры на ближний свет: список адресов

В Нижнем Новгороде работают 23 камеры на ближний свет. Список приводит NewsNN. В Нижнем Новгороде камеры установлены на пересечении Московского шоссе и Лесного городка, на Московском шоссе, 30, на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Дачной, на проспекте Героев, у домов №25 и №26, на пересечении Сормовского шоссе и Бурнаковского проезда, улиц Коминтерна и Страж Революции, Бринского и Верхнепечёрской, Бринского и Казанского шоссе, Новикова-Прибоя и Героя Попова, на проспекте Ленина около Института экономики, на Коминтерна, 139.

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