В Украине по программе «єОселя» выдали первый кредит на частный дом

По госпрограмме доступной ипотеки «еОселя» был выдан первый кредит на покупку частного дома. Как пишет Минэкономики Украины, первая сделка по покупку дома в рамках «єОселя» была заключена 9 февраля в Ужгородском отделении Ощадбанка.
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